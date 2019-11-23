ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин заявил, что партия «Единая Россия», как правящая, должна служить народу, пишет «Коммерсант».



Своё заявление российский лидер сделал на съезде единороссов. Путин подчеркнул, что лидером является тот, кто показывает пример, а статус правящей партии означает служение народу.



Напомним, ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, посвящённый партии власти. Согласно ему, из 64% опрошенных, заявивших, что «партия власти» есть, 51% полагает, что партия власти должна периодически меняться.