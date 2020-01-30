ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин полагает, что наказание для хамящих чиновников должно быть строже, чем для простых граждан, пишет «МК».



Об этом российский лидер заявил на встрече с общественностью.



Путин, комментируя идея принять закон о противодействии хамству, отметил, что перед законом все должны быть равны. Просто, по мнению президента, нужно «эффективно использовать эти инструменты».



Президент добавил, что действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно «выметать из органов власти и управления».