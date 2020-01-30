30.01.2020, 19:51
Путин заявил, что нужно строже наказывать хамящих чиновников
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин полагает, что наказание для хамящих чиновников должно быть строже, чем для простых граждан, пишет «МК».
Об этом российский лидер заявил на встрече с общественностью.
Путин, комментируя идея принять закон о противодействии хамству, отметил, что перед законом все должны быть равны. Просто, по мнению президента, нужно «эффективно использовать эти инструменты».
Президент добавил, что действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно «выметать из органов власти и управления».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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