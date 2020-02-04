Президент подчеркнул, что изменения в Конституцию назрели потому, что ему стало понятно, что некоторые вещи не работают так, как должны.Путин добавил, что всенародное голосование по поправкам в случае, если оно пройдёт, по сути, будет плебисцитом, волеизъявлением граждан. Президент назвал грядущее голосование «высшей формой демократии».