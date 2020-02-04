04.02.2020, 15:55
Путин заявил, что предложил изменить Конституцию не для продления своих полномочий
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в Основной закон были сделаны не для продления его полномочий, пишет «Интерфакс».
Президент подчеркнул, что изменения в Конституцию назрели потому, что ему стало понятно, что некоторые вещи не работают так, как должны.
Путин добавил, что всенародное голосование по поправкам в случае, если оно пройдёт, по сути, будет плебисцитом, волеизъявлением граждан. Президент назвал грядущее голосование «высшей формой демократии».
Президент подчеркнул, что изменения в Конституцию назрели потому, что ему стало понятно, что некоторые вещи не работают так, как должны.
Путин добавил, что всенародное голосование по поправкам в случае, если оно пройдёт, по сути, будет плебисцитом, волеизъявлением граждан. Президент назвал грядущее голосование «высшей формой демократии».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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