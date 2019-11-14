ИА «Ореанда-Новости». Президент России заявил, что экономику страны удалось удержать от сползания в рецессию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Путина на торжественной церемонии закрытия международного форму БРИКС.

Во время выступления Путин отметил, что, несмотря на то, что от сползания в рецессию страну удалось удержать, нынешних темпов роста не достаточно.

Президент заявил, что власть страны относится к государственным финансам ответственно, поддерживает стабильность финансовых рынков, содействует укреплению ведущих секторов экономики. Кроме того, в России проводится сбалансированная макроэкономическая политика, в которой учитываются все нужды государства. Именно эти инструменты и стали механизмом, не давшим России прийти к рецессии.

Темпы прироста ВВП Путин назвал недостаточными. Он подчеркнул, что сейчас в стране сосредоточились на создании комфортной атмосферы для новых вложений и дальнейшего развития экономики.