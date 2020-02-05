ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин на встрече с новым правительством заявил, что у них нет времени на раскачку, пишет «МК».



Российский лидер подчеркнул, что у кабмина нет на это права.



Путин также добавил, что никто не может прикрываться тем, что чего-то не знает. Президент отметил, что полагает, что сейчас все настроены на работу.



Президент предупредил членов правительства, что ждёт работы по каждому из направлений. Он отметил, что такой объём денег для реализации послания вряд ли ещё удастся сконцентрировать.