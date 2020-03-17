ИА «Ореанда-Новости»Российский президент Владимир Путин заявил, что у страны есть все необходимые инструменты и научную базу, чтобы в ближайшее время разработать вакцину от коронавируса, пишет «Интерфакс».

Путин также отметил, что у России есть всё, чтобы создать тест-системы для оперативной диагностики.

Глава государства отметил, что российские эксперты, основываясь на своём опыте, могут решить задачу такого масштаба.

По словам Путина, в создании вакцины от COVID-19 участвуют специалисты Роспотребнадзора и Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.