17.03.2020, 18:13
Путин заявил, что у России есть всё для создания вакцины от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин заявил, что у страны есть все необходимые инструменты и научную базу, чтобы в ближайшее время разработать вакцину от коронавируса, пишет «Интерфакс».
Путин также отметил, что у России есть всё, чтобы создать тест-системы для оперативной диагностики.
Глава государства отметил, что российские эксперты, основываясь на своём опыте, могут решить задачу такого масштаба.
По словам Путина, в создании вакцины от COVID-19 участвуют специалисты Роспотребнадзора и Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.
Путин также отметил, что у России есть всё, чтобы создать тест-системы для оперативной диагностики.
Глава государства отметил, что российские эксперты, основываясь на своём опыте, могут решить задачу такого масштаба.
По словам Путина, в создании вакцины от COVID-19 участвуют специалисты Роспотребнадзора и Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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