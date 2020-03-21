ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова оперативно помочь Италии в борьбе с коронавирусом, пишет «Коммерсант».



Об этом российский лидер заявил во время телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Стороны договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с вирусом. Россия направит в Италию средства защиты, медицинское оборудование и специалистов.



Сегодня в Италии коронавирусом заражены более трёх тысяч человек.