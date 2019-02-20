ИА «Ореанда-Новости». Во время речи к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил увеличить пособия по уходу за ребёнком с инвалидностью. Также он заявил, что пенсионерам необходимо пересчитать и поднять пенсии, а многодетным семьям выделить дополнительную разовую выплату на погашение ипотеки.

Соответствующие органы и министерства оценили возможные изменения и сообщили, насколько возможно поднять выплаты, кого они коснуться и что это будет стоить бюджету.

В ходе выступления перед Федеральным собранием Путин предложил поднять почти в два раза пособия по уходу за детьми с инвалидностью первой группы. Речь идёт о тех россиянах, которые не работают, так как вынуждены ухаживать за инвалидом.

На данный момент пособие составляет 5,5 тысяч рублей, Путин предложил с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. С его слов, это будет дополнительной материальной поддержкой таким семьям.

По оценкам министерства труда, повышение пособий затронет порядка 460 тысяч неработающий россиян. На данный момент в стране около 650 тысяч инвалидов первой группы, но пособия получает 460 тысяч человек, отметил министр труда Максим Топилин.

Это повышение касается не только родителей несовершеннолетних инвалидов, но и опекунов совершеннолетних инвалидов с детства первой группы. Численность получателей такой социальной выплаты – 470 тыс. человек.

Также в Минтруда сообщили, что 70 процентов семей получат материальную поддержку на рождение первого и второго ребёнка. Такое пособие положено тем родителям, у которых доход ниже двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас такую финансовую помощь получает 40 процентов россиян, в будущем поддержку окажут 70 процентам родителей. Обычно это от 250 до 370 тысяч рублей на первого ребёнка, сумма выплаты на второго ребёнка зависит от многих показателей.

Семьям, у которых трое и более детей, предлагают выплачивать 450 рублей на погашение ипотеки.

Также Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума. В Пенсионном фонде сообщили, что индексация произойдёт после того, как их размер достигнет прожиточного минимума в регионе. На это потребуется 150 млрд рублей за шесть лет.

Со слов министра труда Максима Топилина, в ближайшее время правительство займётся разработкой соответствующих законопроектов и постановлений.