По её словам, правительство ещё в конце прошлого года предприняло некоторые меры по нераспространению заболевания. В частности, был усилен мониторинг за эпидемиологической обстановкой. Также усилен контроль на пунктах пропуска на границе России.Кроме того, были проработаны ситуации немедленной изоляции тех, у кого есть подозрение на вирус.Пока случаев заражения коронавирусом на территории России не выявлено.