29.01.2020, 16:01
Путину доложили о риске проникновения коронавируса в Россию
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту Владимиру Путину, что реальный риск проникновения нового коронавируса в Россию, пишет «МК».
По её словам, правительство ещё в конце прошлого года предприняло некоторые меры по нераспространению заболевания. В частности, был усилен мониторинг за эпидемиологической обстановкой. Также усилен контроль на пунктах пропуска на границе России.
Кроме того, были проработаны ситуации немедленной изоляции тех, у кого есть подозрение на вирус.
Пока случаев заражения коронавирусом на территории России не выявлено.
По её словам, правительство ещё в конце прошлого года предприняло некоторые меры по нераспространению заболевания. В частности, был усилен мониторинг за эпидемиологической обстановкой. Также усилен контроль на пунктах пропуска на границе России.
Кроме того, были проработаны ситуации немедленной изоляции тех, у кого есть подозрение на вирус.
Пока случаев заражения коронавирусом на территории России не выявлено.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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