ИА «Ореанда-Новости». Двое мужчин в одном из амурских посёлков закинули в окно здания поселковой администрации горящую шину от автомобиля. Как выяснилось позже, вандалами оказались кандидаты в депутаты от ЛДПР, мужчины находились в алкогольном опьянении.

Инцидент произошёл в ночь на 18 февраля. Двое неизвестных мужчин разбили окно и закинули горящую шину внутрь. На звук разбившегося стекла среагировала местная жительница, которая заметила, что из окна здания идёт дым, и сразу же вызвала полицию и другие экстренные службы.

Полиция нашла подозреваемых по горячим следам: изучили следы от обуви, просмотрели камеры видеонаблюдения, установили машину подозреваемых и вышли на злоумышленников, которых вскоре задержали.

Как оказалось, ими были 39-летний и 42-летний мужчины, их доставили в пункт полиции, а автомобиль поместили на штрафстоянку. В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За такое грозит до пяти лет лишения свободы.

Пояснить свой поступок они не смогли, лишь заявили, что в момент совершения злодеянии были выпившими, однако вину признали. Правоохранители пытаются установить истинные мотивы поступка, пока подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, их арестовали на двое суток.

По данным местного ресурса «Амурская правда», мужчины являются претендентами от партии ЛДПР в депутаты в поселковый Совет. Мужчины были зарегистрированы на участие в досрочных выборах, которые должны состоятся 3 марта. Всего на место в Совете претендует полсотни участников, в том числе от КПРФ и «Справедливой России», об этом сказано на сайте избирательной комиссии.

18 февраля стало известно, что в Амурской области в отношении депутата из села Новочесноково было возбуждено уголовное дело по наркотической статье – он подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По данным регионального Следственного комитета, у него в усадьбе при обыске правоохранители нашли 7, 7 кг марихуаны. Обыск был проведён ещё в октябре 2018 года, однако об этом стало известно только сейчас.

В СК отметили, что такое количество наркотика добавляет к уголовному делу пометку «в крупном размере».