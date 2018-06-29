ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инцидент произошёл в станице Егорлыкской (административный центр Егорлыкского района, расположен в Ростовской области). По данным следователей, которые занимаются расследованием убийства на пожаре, подозреваемым стал 33-летний местный житель.

Во время пожара погибла 17-летняя девушка, которая на момент смерти находилась в положении, и двое детей шести и восьми лет.

Региональный следственный комитет завёл уголовное дело, следователи считают, что подозреваемый мужчина поссорился со своей сожительницей. В тот момент он был пьян. Он взял горючую жидкость (вероятно, бензин), разлил по коридору и поджёг. Это стало причиной пожара в доме.

Его сожительница получила ожоги различной степени, но выбралась из горящего дома, тем самым спаслась. А вот трое её детей (все девочки) не выбрались и погибли. Позже следователи установили, что 17-летняя дочь пострадавшей женщины была беременна.

Сам виновник поджога был госпитализирован, так как получил ожоги различной степени тяжести.

На данный момент идёт следствие, сотрудники регионального следственного управления выясняют все обстоятельства происшествия в частном жилом доме.

Возбуждено два уголовных дела по факту убийства и покушения на убийство.

По неофициальным данным местных СМИ, многодетную семью (с бывшим мужем женщины) уже несколько лет назад поставили «на галочку» органы опеки. До 2015 года женщина сильно выпивала, но с 2015 года стала на путь исправления, бросила мужа, вернула утраченные права на детей и переехала в райцентр. Там она познакомилась с мужчиной, с которым они начали совместно жить. При этом её сожитель не работал, жил на пособие за уходом по инвалиду (сестрой), выпивал.

Всего у женщины было семеро детей, они жили то у бывшего мужа женщины, то с ней. Четверо мальчиков на момент трагедии уехали в лагерь, к женщине в гости приехали дочери.

В день трагедии сожитель женщины сильно выпил и начал буянить, женщина вызвала полицию. Сотрудники приехали, провели профилактическую беседу и уехали. Тогда мужчина разозлился и пообещал спалить себя и её. Далее подробности истории уже известны.



