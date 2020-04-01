ИА «Ореанда-Новости» . Минкомсвязь сформировала список из 370 российских интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным, заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

По его словам, пять крупнейших операторов с 1 апреля обеспечат бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам РФ, остальные присоединятся позже.

Почти все социально значимые сайты, к которым будет предоставлен бесплатный доступ, являются российскими. Шадаев заявил, что в список вошли популярные сообщества по интересам, сервисы электронной почты, новостные сайты и сайты онлайн-видео. В этот перечень также вошли востребованные информационные ресурсы в сфере медицины, культуры, образования, науки и спорта. Помимо этого, в список включили популярные сайты государственных органов и сайты оказания государственных услуг, сервисы по доставке и интернет-магазины, электронные финансовые и банковские сервисы, а также сервисы по развитию карьеры и поиску работы.