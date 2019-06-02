02.06.2019, 17:22
Пятилетний мальчик выбросил из окна смеситель и случайно убил девочку
ИА «Ореанда-Новости» Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетней девочки в Нижнем Тагиле, которой из окна на голову упал металлический смеситель. Об этом передаёт пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
По информации следствия, конструкцию из окна высотного дома сбросил пятилетний мальчик, смеситель попал проходящей под окнами девочке в голову. Прибывшие на место трагедии медики не смогли спасти ребёнка, девочка умерла от тяжёлой черепно-мозговой травмы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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