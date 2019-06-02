ИА «Ореанда-Новости» Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетней девочки в Нижнем Тагиле, которой из окна на голову упал металлический смеситель. Об этом передаёт пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

По информации следствия, конструкцию из окна высотного дома сбросил пятилетний мальчик, смеситель попал проходящей под окнами девочке в голову. Прибывшие на место трагедии медики не смогли спасти ребёнка, девочка умерла от тяжёлой черепно-мозговой травмы.