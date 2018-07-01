ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Юбилейный пятнадцатый кинофестиваль, заслуживший авторитетность среди кинематографического общества, пройдет уже в этом месяце.

Мысль о проведении «Балтийских дебютов» пришла создателям мероприятия тогда, когда формровалась государственная программа культурных мероприятий, посвященных двум праздникам: шестидесятилетию Калининградской области и 750-летию Кенинсберга (теперешний Калининград).

«Балтийские дебюты» обычно проходит в городе Светлогорск в последнюю неделю второго летнего месяца, фестиваль ежегодный и в этом году отмечает свой пятнадцатилетний юбилей.

Впервые раз гости смогли посетить «Балтийские дебюты» в 2004 году. Были представлены новейшие фильмы российской киноиндустрии, премьера которых состоялась в столице России. Кинофестиваль получил очень большую огласку и заинтересованность зрителей, а также членов сообщества кинематографии.

В следующем, 2005 году, задумка немного изменилась: организаторы решили сформулировать такую идейность «Балтийских дебютов»: это будет просмотр лучших первых работ режиссеров из стран Балтии и Северной Европы на фоне достижений российской кинематографии, проходящий каждый год. С того момента на кинофестивале непременной частью программы стали «Российские премьеры» и традиционная «Конкурсная программа».

В этом, 2018 году, «Дебюты» пройдут также в июле, на этот раз в 8-15 числах. Будут традиционно представлены новые работы режиссеров из Балтийского региона.

Каждый год в кинофестивале принимают участие знаменитости российской киноиндустрии. Кто будет в этот раз - организаторы пока молчат, но известно, что в Светлогорск приедут Федор Бондарчук с картиной «Лед» и Дмитрий Харатьян. Также будут присутствовать сын Карена Шахназарова Иван Шахназаров - новичок-режиссер. В жюри будет Александр Котт.