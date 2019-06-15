Территориально регата пройдёт в акватории Финского залива.Кроме сотрудников телевизионного Пятого канала в ряды команды вступили также актёры, сыгравшие ключевые роли в таком сериале как "Стражи Отчизны". Яхта, на которой поплывут сотрудники Пятого канала, называется "Онега". Данное плавательное средство ранее уже принимало участие в подобных мероприятиях. По информации, предоставленной пресс-службой Пятого канала, яхта не один раз становилась победителем в рамках проведения городских, районных и международных состязаний.Все плавательные судна выйдут на воду под руководством капитанов, обладающих огромным багажом опыта в подобного рода мероприятиях. Спортивные достижения участников команд станут не единственным критерием их оценки.Денежные средства, которые получат победители благотворительной регаты в ходе её проведения, будут лично переданы фондам, специализирующимся на лечении и реабилитации детей, подверженным онкологическим заболеваниям.