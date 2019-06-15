15.06.2019, 09:59
Пятый канал примет участие в благотворительной регате
ИА "Ореанда-Новости" Сотрудники Пятого канала станут участниками благотворительной регаты под названием "Свет. Дети". Состязание состоится в воскресенье 16 июня. Территориально регата пройдёт в акватории Финского залива.
Водное соревнование является благотворительным - все полученные в ходе проведения регаты "Свет. Дети" финансовые средства пойдут на лечение детей, которые больны различного рода онкологическими заболеваниями. Кроме сотрудников телевизионного Пятого канала в ряды команды вступили также актёры, сыгравшие ключевые роли в таком сериале как "Стражи Отчизны". Яхта, на которой поплывут сотрудники Пятого канала, называется "Онега". Данное плавательное средство ранее уже принимало участие в подобных мероприятиях. По информации, предоставленной пресс-службой Пятого канала, яхта не один раз становилась победителем в рамках проведения городских, районных и международных состязаний.
Кроме яхты "Онега" в благотворительной регате "Свет. Дети" участие приняли ещё семь команд. Все плавательные судна выйдут на воду под руководством капитанов, обладающих огромным багажом опыта в подобного рода мероприятиях. Спортивные достижения участников команд станут не единственным критерием их оценки. Голосование друзей и поклонников команд регаты "Свет. Дети" также будут учитываться при присуждении призовых мест.
Денежные средства, которые получат победители благотворительной регаты в ходе её проведения, будут лично переданы фондам, специализирующимся на лечении и реабилитации детей, подверженным онкологическим заболеваниям.
Водное соревнование является благотворительным - все полученные в ходе проведения регаты "Свет. Дети" финансовые средства пойдут на лечение детей, которые больны различного рода онкологическими заболеваниями. Кроме сотрудников телевизионного Пятого канала в ряды команды вступили также актёры, сыгравшие ключевые роли в таком сериале как "Стражи Отчизны". Яхта, на которой поплывут сотрудники Пятого канала, называется "Онега". Данное плавательное средство ранее уже принимало участие в подобных мероприятиях. По информации, предоставленной пресс-службой Пятого канала, яхта не один раз становилась победителем в рамках проведения городских, районных и международных состязаний.
Кроме яхты "Онега" в благотворительной регате "Свет. Дети" участие приняли ещё семь команд. Все плавательные судна выйдут на воду под руководством капитанов, обладающих огромным багажом опыта в подобного рода мероприятиях. Спортивные достижения участников команд станут не единственным критерием их оценки. Голосование друзей и поклонников команд регаты "Свет. Дети" также будут учитываться при присуждении призовых мест.
Денежные средства, которые получат победители благотворительной регаты в ходе её проведения, будут лично переданы фондам, специализирующимся на лечении и реабилитации детей, подверженным онкологическим заболеваниям.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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