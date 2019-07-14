ИА «Ореанда-Новости» В Турцию прибыл пятый самолёт с компонентами российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом сообщило Министерство обороны. Также сегодня в Турцию прибудут ещё два самолёта.

В пятницу ведомство объявило о начале поставок компонентов С-400 в страну. Позже эту информацию подтвердили также в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ. В 2017 году меду государствами был заключён контракт на поставку четырёх дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.