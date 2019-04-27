ИА «Ореанда-Новости» Бывшая студентка МГУ, Варвара Караулова, отбывающая наказание за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»*, освобождена условно-досрочно. Об этом сообщают РИА Новости.

Караулова была осуждена в 2016 году на 4.5 года колонии, наказание она отбывала в Вологде. Всего Карауловой оставалось находиться в колонии год и десять месяцев. Суд посчитал, что более нет необходимости изолировать девушку от общества.

Караулова, которая позднее сменила имя на Александру Иванову, была задержана в октябре 2015 года за попытку вступить в ИГ*.

Она втайне от родителей уехала в Стамбул, там её арестовали с другими россиянами, которые, предположительно, пытались добраться до Сирии.





*Запрещённая в России организация