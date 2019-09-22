«ИА Ореанда-Новости»В пятнадцатиминутном разговоре с прессой Никита Михалков отметил, что российские зрители постепенно отходят от американского кино и начинают смотреть и любить национальные фильмы.

Однако, по его словам, проблема по-прежнему остаётся не до конца решенной. Режиссёр отметил, что по уровню технологической оснащенности мы уже достаточно давно не уступаем Западу.

Но на данном этапе российское кино страдает от дефицита личной точки зрения режиссёра. «Мы должны работать для зрителя, показывать то кино, которое является выражением наших чувств и мыслей» – говорит Михалков.