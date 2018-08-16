Сообщается, что данная процедура будет проводиться в форме зачета при приеме на работу. Соискатели будут устной или письменной форме показывать свои знания правил безопасности и поведения в случае чрезвычайных ситуаций различного характера.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предполагает, что проведение зачета будет следовать сразу за инструктажем по гражданской обороне на предприятиях.

Напомним, что ранее инструктаж по основам безопасности жизнедеятельности также имел место быть, но имел лишь формальный подход. Никакие экзамены не сдавались, если это не было обусловлено спецификой предприятия.

Теперь официальная информация о начале проведения обязательных зачетов была доведена до администрации всех субъектов Российской Федерации. Также были разработаны и распространены методические указания по проведению инструктажа и экзамена по гражданской обороне. Специалисты, отвечающие за гражданскую оборону на предприятиях, будут проходить специальные курсы, где до их сведения будут доведены новые разработки в данной сфере. Делается это с целью обеспечения нормативной базы для взаимодействия специалистов и сотрудников в вопросах безопасности жизнедеятельности.

Предполагается, что инструктаж по гражданской обороне будет длиться от 45 минут до 3,5 часов, в зависимости от должности сотрудника и специфики работы предприятия в той или иной сфере. Далее будет проведен зачет, состоящий из 10 вопросов.



На все должен быть дан правильный ответ для успешной сдачи экзамена по основам безопасности жизнедеятельности.



В случае провала, у человека будет месяц на подготовку и пересдачу зачета.

Стоит отметить, что повышение интереса к вопросам безопасности жизнедеятельности началось после инцидента в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Выяснилось, что из-за отсутствия фундаментальных знаний о правил поведения в случае чрезвычайной ситуации, сотрудники торгового центра не смогли вывести большую часть посетителей на безопасную территорию. В результате катастрофа принесла множество жертв, которых можно было избежать.

Специалисты МЧС России провели ряд крупных проверок на предприятиях, в ходе которых были выявлены множественные проблемы, в основном связанные с пожарной безопасностью. На их устранение министерство отвело срок до 2019 года.