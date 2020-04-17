ИА «Ореанда-Новости». Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

По словам министра, документ будет выдан на основе данных, предоставленных работодателем в Фонд социального страхования. Граждане не должны сообщать какие-либо дополнительные сведения или документы.

Котяков также отметил, что данная возможность получение листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше реализована для борьбы с распространением нового коронавируса. Уточняется, что больничный не смогут получить те, кто находятся в отпуске или перешёл на дистанционную работу.

Электронные больничные будут оплачены за счёт средств ФСС напрямую работнику за весь период.