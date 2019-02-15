15.02.2019, 19:44
Работающих в России иностранцев хотят обложить новым налогом
ИА «Ореанда-Новости». Министерство внутренних дел России выступило с предложением ввести дополнительные налоги для иностранцев, которые имеют вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП). Ведомство подготовило соответствующий законопроект.
В МВД напомнили, что сегодня трудовые мигранты каждый месяц платят авансовые платежи. Их размер устанавливается в каждом регионе отдельно. При этом иностранцы, имеющие ВНЖ или РВП оплачивают пошлину в размере 3,5 тысячи рублей и 1,6 тысячи рублей соответственно. Они могут работать во время всего срока действия разрешения.
В министерстве отметили, что для того, чтобы не платить ежемесячные авансовые платежи, некоторые иностранцы стараются получить разрешение на временное проживание, не планируя потом получать российское гражданство.
Чтобы перекрыть такую лазейку, а также в целях пополнения бюджета российских регионов Мвд предлагает новую фискальную меру – предлагается всем иностранцам работать на основании патента. Нововведения в случае одобрения вступят в силу с 2020 года.
В МВД подчеркнули, что регионы в прошлом году получили 57 миллиардов рублей от продажи патентов трудовым мигрантам. При этом только бюджет столицы пополнился на 17 миллиардов рублей благодаря продаже патентов. При этом российские власти подчёркивают, что в стране по-прежнему большое количество мигрантов работают нелегально.
В прошлом году премьер России Дмитрий Медведев распорядился снизить количество иностранных работников в стране на 20 процентов. В 2019 году квота на трудовых мигрантов составляет 144 583 человек. Правительство издало соответствующее распоряжение.
Больше всего иностранцев может работать на горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах — разрешено более 52 тысяч человек.
В МВД напомнили, что сегодня трудовые мигранты каждый месяц платят авансовые платежи. Их размер устанавливается в каждом регионе отдельно. При этом иностранцы, имеющие ВНЖ или РВП оплачивают пошлину в размере 3,5 тысячи рублей и 1,6 тысячи рублей соответственно. Они могут работать во время всего срока действия разрешения.
В министерстве отметили, что для того, чтобы не платить ежемесячные авансовые платежи, некоторые иностранцы стараются получить разрешение на временное проживание, не планируя потом получать российское гражданство.
Чтобы перекрыть такую лазейку, а также в целях пополнения бюджета российских регионов Мвд предлагает новую фискальную меру – предлагается всем иностранцам работать на основании патента. Нововведения в случае одобрения вступят в силу с 2020 года.
В МВД подчеркнули, что регионы в прошлом году получили 57 миллиардов рублей от продажи патентов трудовым мигрантам. При этом только бюджет столицы пополнился на 17 миллиардов рублей благодаря продаже патентов. При этом российские власти подчёркивают, что в стране по-прежнему большое количество мигрантов работают нелегально.
В прошлом году премьер России Дмитрий Медведев распорядился снизить количество иностранных работников в стране на 20 процентов. В 2019 году квота на трудовых мигрантов составляет 144 583 человек. Правительство издало соответствующее распоряжение.
Больше всего иностранцев может работать на горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах — разрешено более 52 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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