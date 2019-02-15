В МВД напомнили, что сегодня трудовые мигранты каждый месяц платят авансовые платежи. Их размер устанавливается в каждом регионе отдельно. При этом иностранцы, имеющие ВНЖ или РВП оплачивают пошлину в размере 3,5 тысячи рублей и 1,6 тысячи рублей соответственно. Они могут работать во время всего срока действия разрешения.В министерстве отметили, что, не планируя потом получать российское гражданство.Чтобы перекрыть такую лазейку, а также в целях пополнения бюджета российских регионов Мвд предлагает новую фискальную меру – предлагается всем иностранцам работать на основании патента.При этом только бюджет столицы пополнился на 17 миллиардов рублей благодаря продаже патентов. При этом российские власти подчёркивают, что в стране по-прежнему большое количество мигрантов работают нелегально.В прошлом году премьер России Дмитрий Медведев распорядился снизить количество иностранных работников в стране на 20 процентов. В 2019 году квота на трудовых мигрантов составляет 144 583 человек. Правительство издало соответствующее распоряжение.Больше всего иностранцев может работать на горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах — разрешено более 52 тысяч человек.