ИА «Ореанда-Новости». По информации Пенсионного фонда России (ПФР) максимальная сумма повышения составит чуть более 235 рублей. Повышения пенсионных выплат произойдёт благодаря сделанному перерасчёту.



В Пенсионном фонде сообщили, что работающие пенсионеры продолжат делать взносы в фонд, но для них предусмотрят процедуру перерасчёта текущих пенсий. Это значит, что с 1 августа сделают прибавку. Её максимальная сумма составит 235,74 рублей. Всего в бюджет ПФР для перерасчёта пенсий заложили 10,7 миллиардов рублей.

Расчёт сделан для работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости или по инвалидности. За них в 2017 году работодатели выплачивали страховые взносы.

Напомним, процесс перерасчёта пенсий делают в стране ежегодно, так как работодатели всё равно продолжают платить за работника страховые взносы, даже если он работающий пенсионер. Однако сумма эта рассчитывается для каждого в индивидуальном порядке – она зависит от заработной платы сотрудника.

В прошлом году перерасчёт сделали также к августу, тогда средняя надбавка работающим пенсионерам составила 169 рублей.







Вице-премьер страны Татьяна Голикова в июле 2018 года рассказала, что власти пересмотрят порядок индексаций пенсий для неработающих пенсионеров. Индексацию в правительстве решили проводить ежегодно 1 января. На данный момент её делают два раза в год: с 1 февраля, исходя из уровня инфляции, и с 1 апреля – ориентир на средства бюджета Пенсионного фонда России.



Эти изменения в индексации пенсий рассмотрят в рамках законопроекта о повышении пенсионного возраста. Делать индексацию пенсий по новому предложению, или оставить старый подход, определят в Госдуме.

Напомним, первое чтение законопроекта пенсионной реформы прошло 19 июля, второе чтение в Госдуме запланировано на осень. В планах ввести поэтапное повышение пенсионного возраста в 2019 году.

​По расчёту властей, это позволит поднять пенсионные выплаты в среднем на одну тысячу рублей в год. При этом в 2019 году ожидается, что средняя пенсия составит 15,4 тысячи рублей, а к завершению реформы в 2024 году – 20 тысяч рублей.