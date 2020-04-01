ИА «Ореанда-Новости» . Глава Чечни принял решение полностью ограничить въезд и выезд из республики с 5 апреля, заявил Рамзан Кадыров в среду в прямом эфире в своём инстаграме.

До этой даты все жители республики, находящиеся за её пределами, должны вернуться домой, а все, кто планировал уехать из Чечни, также должны успеть сделать это до 5 апреля. С этой даты республика прекращает принимать авиарейсы, пассажирские поезда, закрывается въезд для автотранспорта.

«Исключение делается для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. И с этого же дня приступаем к дезинфекции городов, населенных пунктов и объектов», - добавил Кадыров.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Чечне за прошедшие сутки был зафиксирован один новый случай инфицирования. Всего в республике 10 человек заразились COVID-19.