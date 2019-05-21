ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники МВД раскрыли преступную деятельность группы злоумышленников, выдающих себя за врачей, которые обманули более 11 тысяч человек. Ущерб составил около 1 миллиарда рублей.

Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что мошенниками была создана сеть «медицинских клиник» в нескольких регионах России. Сотрудники колл-центров убеждали граждан пройти обследование, и когда человек приходил в учреждение, сотрудники уверяли его, что он серьёзно болен и необходимо незамедлительно приступить к дорогостоящему лечению. При недостатке средств у граждан преступники убеждали их брать займы.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержаны 25 причастных к преступлениям. Установлено, что руководителем группировки был ранее судимый иностранец. В Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях произведены обыски, в ходе которых были изъяты денежные средства, техника, электронные носители информации и бухгалтерские документы.