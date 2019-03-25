ИА «Ореанда-Новости». Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал «Интерфаксу» о новых ракетных установках, благодаря которым атомный крейсер сможет нести ракеты «Калибр» и «Циркон».

Глава Минпромторга сообщил, что работы по модернизации крейсера осуществляются по графику, а объёмы финансирования и сроки завершения модернизации уже определены.

Крейсер ремонтируется на «Севмаше». Работы планируют закончить в 2022 году.