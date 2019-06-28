Информация была обнародована на форуме «Армия-2019» 28 июня.

Главное ракетно-артиллерийское управление представило сведения об испытаниях в 1943–1945 годах образцов стрелкового оружия, в том числе образцов конструкции старшего сержанта Калашникова.

«Один из документов — это отчёт Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм», — цитирует ТАСС начальника ГРАУ МО РФ генерал-лейтенанта Николая Паршина.

Ещё один документ представляет собой отчёт по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. Паршин выразил уверенность, что если бы Судаев не погиб в 36-летнем возрасте, то «развитие автоматов и стрелкового оружия в целом наверняка пошло бы по иному пути».

Напомним, 22 июня Минобороны рассекретило материалы о защите Брестской крепости. Документы из фонда Центрального архива содержат наградные документы и воспоминания защитников крепости, о которых они написали после войны. В министерстве подчеркнули, что героическая оборона крепости стала одной из самых ярких страниц в истории войны. Войска нацистской Германии намеревались захватить цитадель всего лишь за несколько часов, однако они встретили яростный отпор. Когда советские войска освободили крепость 28 июля 1944 года, на кирпичах обнаружили надпись «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». «В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг», — говорится в материалах.