23.03.2020, 14:01
Разоблачена преступная группировка, в которую входили высокопоставленные сотрудники МВД
ИА «Ореанда-Новости». В информационной службе Следственного комитета РФ рассказали о разоблачении в Курганской области преступной группировки, состоящей из высокопоставленных служащих МВД, заявлено в материале "Лента.ру".
Сообщается о задержании заместителя начальника управления МВД по Курганской области, начальника отдела МВД по населённому пункту Шадринску, главного бухгалтера данного подразделения и двоих его подчинённых.
По информации от следователей, сотрудниками полиции было создана преступная группировка для того, чтобы путём мошенничества совершать хищения денежного довольствия, выплат и премий полицейских.
Как выяснили представители СКР, задержанными создавались ненастоящие платежные ведомости, куда вписывалась ложная информация о размерах денежного довольствия. Личному составу выдавались либо заниженные суммы, либо выплаты не производились вовсе.
Всего преступная группировка похитила не менее двадцати семи миллионов рублей. Махинации были выявлены сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности ведомства.
Сообщается о задержании заместителя начальника управления МВД по Курганской области, начальника отдела МВД по населённому пункту Шадринску, главного бухгалтера данного подразделения и двоих его подчинённых.
По информации от следователей, сотрудниками полиции было создана преступная группировка для того, чтобы путём мошенничества совершать хищения денежного довольствия, выплат и премий полицейских.
Как выяснили представители СКР, задержанными создавались ненастоящие платежные ведомости, куда вписывалась ложная информация о размерах денежного довольствия. Личному составу выдавались либо заниженные суммы, либо выплаты не производились вовсе.
Всего преступная группировка похитила не менее двадцати семи миллионов рублей. Махинации были выявлены сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности ведомства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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