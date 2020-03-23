В информационной службе Следственного комитета РФ рассказали о разоблачении в Курганской области преступной группировки, состоящей из высокопоставленных служащих МВД, заявлено в материале "Лента.ру".По информации от следователей, сотрудниками полиции было создана преступная группировка для того, чтобы путём мошенничества совершать хищения денежного довольствия, выплат и премий полицейских.Как выяснили представители СКР, задержанными создавались ненастоящие платежные ведомости, куда вписывалась ложная информация о размерах денежного довольствия. Личному составу выдавались либо заниженные суммы, либо выплаты не производились вовсе.Всего преступная группировка похитила не менее двадцати семи миллионов рублей. Махинации были выявлены сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности ведомства.