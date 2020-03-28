ИА «Ореанда-Новости». Российское Федеральное медико-биологическое агентство создало схему лечения коронавируса, которая основывается на лекарстве о малярии, пишет «Интерфакс».



Препарат называется мефлохин. На основе этого препарата также ведётся работа по созданию схемы профилактики коронавируса.



Глава ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что профилактические меры позволят не только преодолеть пик распространения заболевания, но и эффективно контролировать его в будущем.