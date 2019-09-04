ИА «Ореанда-Новости». Героиня фильма журналиста Юрия Дудя «Беслан. Помни» Марина Дучко, которая пострадала во время теракта, продала все цветы буквально за два дня.



В фильме Дучко рассказала, что разводит фиалки на продажу. При этом на вопрос нуждается ли она, Дучко, которая прикована к инвалидной коляске, отметила, что «все нуждаются» и «деньги можно заработать».



После фильма у женщины раскупили все фиалки. За два дня в её аккаунте в Instagram количество подписчиков выросло с 400 человек до 40 тысяч.



Дучко ранило взрывом 3 сентября 2004 года, осколок попал в позвоночник, она перестала чувствовать ноги.