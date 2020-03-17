ИА «Ореанда-Новости». Редактор Первого канала рассказала изданию «Звезда», как отбирают темы для ток-шоу «На самом деле». Марина Николаева пояснила, что слухи из мира шоу-бизнеса обсуждаются потому, что «грязное бельё звёзд» больше всего интересует аудиторию.

Редактор телеканала, которое также когда-то участвовала в подготовке шоу, отметила, что её саму «убивает», что больше всего аудиторию интересуют слухи или секреты знаменитостей. Истории обычных людей, у которых могут быть серьёзные проблемы, получают меньше откликов.

Редакторы сами ищут истории, которые должны послужить основой шоу. Нет конкретных источников, так как это могут быть и СМИ, и соцсети, в которых обычные люди пишут о помощи.

«На самом деле» - ток-шоу Первого канала, на котором обсуждают проблемы семейных отношений.