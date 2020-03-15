ИА «Ореанда-Новости». Занесённые в красную книгу виды рыб массово погибают в рыбоводном хозяйстве в Республике Бурятия.

По сообщению пресс-службы Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, был установлен факт массовой гибели байкальского осетра в рыбоводном хозяйстве в Республике Бурятия. Это редкий вид рыб, занесённый в красную книгу. В Гусиноозерском хозяйстве погибло около 400 особей. Причина массовой смерти пока не определена. Ситуацию взял под личный контроль прокурор района.

В ходе следственных мероприятий на анализ были взяты пробы воды, корма, проведено вскрытие рыб. По предварительным данным, причиной гибели могла стать герпесвирусная болезнь, признаки которой обнаружены у осетра.