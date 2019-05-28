28.05.2019, 18:51
Режиссёр Павел Лунгин попал в реанимацию
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Павел Лунгин попал в реанимацию в одну из столичных больниц, сообщает Telegram-канал Mash.
Лунгина привезли в больницу из-за проблем с сердцем. Сразу после обследования его экстренно отправили в реанимацию.
Сейчас режиссёр находится в тяжёлом состоянии, с ним работают врачи.
Дополнение.
Сын режиссёра Александр Лунгин сообщил, что отец находится на плановом обследовании. В четверг его уже должны выписать.
Лунгина привезли в больницу из-за проблем с сердцем. Сразу после обследования его экстренно отправили в реанимацию.
Сейчас режиссёр находится в тяжёлом состоянии, с ним работают врачи.
Дополнение.
Сын режиссёра Александр Лунгин сообщил, что отец находится на плановом обследовании. В четверг его уже должны выписать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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