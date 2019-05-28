Лунгина привезли в больницу из-за проблем с сердцем. Сразу после обследования его экстренно отправили в реанимацию.Сейчас режиссёр находится в тяжёлом состоянии, с ним работают врачи.Дополнение.Сын режиссёра Александр Лунгин сообщил, что отец находится на плановом обследовании. В четверг его уже должны выписать.