ИА «Ореанда-Новости» В Екатеринбурге в результате серьёзной коммунальной аварии из-под земли вырвались четыре фонтана кипятка. Об этом сообщает местный телеканал ОТВ.

Улицы нескольких районов города оказались затоплены горячей водой. Сообщается, что три автомобиля получили повреждения.

По информации СМИ, авария произошла из-за того, что трубы не выдержали гидравлических испытаний. Обычно, перед каждым отопительным сезоном трубы проверяются для определения слабых мест. Последствия аварии устраняют аварийные бригады. О пострадавших среди местных жителей не сообщается.