25.12.2019, 17:06
Рэпера Пашу Техника лишили прав за «пьяное» ДТП
ИА «Ореанда-Новости». Рэп-артиста Павла Ивлева, более известного под псевдонимом Паша Техник, лишили водительского удостоверения, пишет РИА Новости.
Сообщается, что рэпер 2 ноября попал в ДТП, находясь под действием алкоголя.
В итоге суд лишил музыканта прав на 1,7 года. Кроме того, артист должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Паша Техник также известен тем, что в 2008 году его арестовали по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009 году его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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