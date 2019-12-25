ИА «Ореанда-Новости». Рэп-артиста Павла Ивлева, более известного под псевдонимом Паша Техник, лишили водительского удостоверения, пишет РИА Новости.



Сообщается, что рэпер 2 ноября попал в ДТП, находясь под действием алкоголя.



В итоге суд лишил музыканта прав на 1,7 года. Кроме того, артист должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.



Паша Техник также известен тем, что в 2008 году его арестовали по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009 году его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.