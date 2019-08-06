ИА «Ореанда-Новости». Туристический ретро-трамвай будет курсировать по первому бортовому номеру от старейшего Василеостровского трамвайного парка и по маршруту через важные достопримечательности города.

Трамвайный маршрут будет состоять из 17 остановок. Он пройдёт мимо крейсера Аврора, Петропавловской крепости и других значимых достопримечательностей Северной столицы.

Пассажиры будут перевозиться в трамвае по аналогу американца, который курсировал в Ленинграде до 1979 года. Трамвай завершил свою работу 40 лет назад и стал экспонатом Музея городского электротранспорта. Также пассажиры смогут прокатиться на музейных экспонатах «Стиляга» (LM-57), «Слон» (LM-49) и MS (моторная сталь).

Сейчас в Санкт-Петербурге также есть ретро-трамвай, но он отправляется в маршрут только в определённые месяцы. Путь его меняется каждый год.