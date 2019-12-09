Исследования показали, что на 25 ноября в РФ людям с инвалидностью предлагалось порядка 12 тысяч вакансий, что примерно составляет об общего числа предложений 2 процента.Компания заявила, что больше всего вакансий для инвалидов было в июне 2016 года, затем началось снижение их числа.Также выяснилось, что более чем в половине вакансий для инвалидов заявлено, что опыт работы не требуется.