ИА «Ореанда-Новости». Компания HeadHunter определила, какое количество вакансий от общего числа в РФ доступно для людей с инвалидностью. По результатам исследования выяснилось, что им доступны лишь 2 процента от всех представленных вакансий. 

Исследования показали, что на 25 ноября в РФ людям с инвалидностью предлагалось порядка 12 тысяч вакансий, что примерно составляет об общего числа предложений 2 процента. 

Компания заявила, что больше всего вакансий для инвалидов было в июне 2016 года, затем началось снижение их числа. 

Также выяснилось, что более чем в половине вакансий для инвалидов заявлено, что опыт работы не требуется. 