09.12.2019, 07:53
Результаты исследования показали, что в России лишь 2 процента вакансий доступны людям с инвалидностью
ИА «Ореанда-Новости». Компания HeadHunter определила, какое количество вакансий от общего числа в РФ доступно для людей с инвалидностью. По результатам исследования выяснилось, что им доступны лишь 2 процента от всех представленных вакансий.
Исследования показали, что на 25 ноября в РФ людям с инвалидностью предлагалось порядка 12 тысяч вакансий, что примерно составляет об общего числа предложений 2 процента.
Компания заявила, что больше всего вакансий для инвалидов было в июне 2016 года, затем началось снижение их числа.
Также выяснилось, что более чем в половине вакансий для инвалидов заявлено, что опыт работы не требуется.
Исследования показали, что на 25 ноября в РФ людям с инвалидностью предлагалось порядка 12 тысяч вакансий, что примерно составляет об общего числа предложений 2 процента.
Компания заявила, что больше всего вакансий для инвалидов было в июне 2016 года, затем началось снижение их числа.
Также выяснилось, что более чем в половине вакансий для инвалидов заявлено, что опыт работы не требуется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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