19.02.2020, 12:27
РФ будет печатать деньги для другого государства
ИА «Ореанда-Новости». В заметке издания Bloomberg сообщается, что РФ будет печатать деньги для Венесуэлы. Гознак принял заказ на печать 300 миллионов купюр боливар.
Агентство сообщает, что заказ был принят ещё в ноябре 2019 года, когда были поставлены подписи под соответствующим контрактом. Общий номинал купюр, который изготовит предприятие из России, составляет около ста сорока трёх миллионов долларов. За это венесуэльские власти заплатят России 7,7 миллиона долларов.
Это не первый случай, когда в России создают банкноты для другого государства. Сегодня купюры изготавливают для Сирии, Белоруссии, Ливана, Гватемалы, Лаоса и Малайзии.
Агентство сообщает, что заказ был принят ещё в ноябре 2019 года, когда были поставлены подписи под соответствующим контрактом. Общий номинал купюр, который изготовит предприятие из России, составляет около ста сорока трёх миллионов долларов. За это венесуэльские власти заплатят России 7,7 миллиона долларов.
Это не первый случай, когда в России создают банкноты для другого государства. Сегодня купюры изготавливают для Сирии, Белоруссии, Ливана, Гватемалы, Лаоса и Малайзии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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