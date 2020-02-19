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Агентство сообщает, что заказ был принят ещё в ноябре 2019 года, когда были поставлены подписи под соответствующим контрактом.. За это венесуэльские власти заплатят России 7,7 миллиона долларов.Это не первый случай, когда в России создают банкноты для другого государства. Сегодня купюры изготавливают для Сирии, Белоруссии, Ливана, Гватемалы, Лаоса и Малайзии.