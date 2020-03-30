ИА «Ореанда-Новости». Россия, Канада и США являются наиболее уязвимыми государствами для нефтяного кризиса, заявлено в материале Bloomberg, которое ссылается на мнение специалистов Goldman Sachs. 

В публикации заявлено, что, если в дальнейшем спрос на нефть будет продолжать падать, это нанесёт сильный удар по добыче нефти на российских сухопутных месторождениях

Накануне информационное агентство разместило материал, в котором говорится о том, что, в связи с переизбытком  в мире сырья, ключевой проблемой нефтяного рынка сегодня становится вопрос её хранения. Отмечается, что хранилища сырья на суше почти заполнены.