30.03.2020, 13:06
РФ назвали одной из наиболее уязвимых стран для нефтяного кризиса
ИА «Ореанда-Новости». Россия, Канада и США являются наиболее уязвимыми государствами для нефтяного кризиса, заявлено в материале Bloomberg, которое ссылается на мнение специалистов Goldman Sachs.
В публикации заявлено, что, если в дальнейшем спрос на нефть будет продолжать падать, это нанесёт сильный удар по добыче нефти на российских сухопутных месторождениях.
Накануне информационное агентство разместило материал, в котором говорится о том, что, в связи с переизбытком в мире сырья, ключевой проблемой нефтяного рынка сегодня становится вопрос её хранения. Отмечается, что хранилища сырья на суше почти заполнены.
В публикации заявлено, что, если в дальнейшем спрос на нефть будет продолжать падать, это нанесёт сильный удар по добыче нефти на российских сухопутных месторождениях.
Накануне информационное агентство разместило материал, в котором говорится о том, что, в связи с переизбытком в мире сырья, ключевой проблемой нефтяного рынка сегодня становится вопрос её хранения. Отмечается, что хранилища сырья на суше почти заполнены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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