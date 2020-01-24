О приглашении на игры рассказал на заседании организационного комитете по подготовке игр Сергей Шойгу, работающий на должности министра обороны России.Шойгу было сказано на заседании, чтоМинистр военного ведомства отметил, что были приглашены также военные из стран, входящих в Североатлантический альянс.Шойгу проинформировал о том, чтоКроме этого, он анонсировал приезд на игры 250 команд.