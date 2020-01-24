24.01.2020, 12:20
РФ отправила приглашения поучаствовать в Армейских международных играх - 2020 90 государствам
ИА «Ореанда-Новости». РФ были приглашены стать участниками Армейских международных игр нынешнего года военные из 90 стран. О приглашении на игры рассказал на заседании организационного комитете по подготовке игр Сергей Шойгу, работающий на должности министра обороны России.
Шойгу было сказано на заседании, что Армейские международные игры начнутся в этом году 23 августа и завершатся 5 сентября.
Министр военного ведомства отметил, что были приглашены также военные из стран, входящих в Североатлантический альянс.
Шойгу проинформировал о том, что за пять лет в играх поучаствовали более 20 тысяч военных из 40 государств.
Кроме этого, он анонсировал приезд на игры 250 команд.
Шойгу было сказано на заседании, что Армейские международные игры начнутся в этом году 23 августа и завершатся 5 сентября.
Министр военного ведомства отметил, что были приглашены также военные из стран, входящих в Североатлантический альянс.
Шойгу проинформировал о том, что за пять лет в играх поучаствовали более 20 тысяч военных из 40 государств.
Кроме этого, он анонсировал приезд на игры 250 команд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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