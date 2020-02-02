ИА «Ореанда-Новости». Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.

ОАО «РЖД» приняло решение приостановить пассажирское сообщение с Китаем с третьего февраля. Причиной стало письмо главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту России, который рекомендовал приостановить пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Такие меры приняты для того, чтобы предупредить распространения коронавируса на территории России.

Пассажирское железнодорожное сообщение будет прекращено с 00:00 по мск 3 февраля. Отмечается, что ограничения будут действовать до особого указания.

РЖД сообщает, что проездные документы в отменённые поезда пассажиры могут вернуть.