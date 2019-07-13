ИА «Ореанда-Новости». Из женского кризисного центра «Китеж» родственники забрали 20-летнюю девушку, чтобы выдать замуж против её воли, пишет «Лента.ру».



Сообщается, что девушка жила с родителями в Москве. Она не хотела выходить замуж. Однако родственники забрали у неё паспорт и перестали выпускать из дома. Девушка обращалась к правозащитникам из «Правовой инициативы» и писала, что боится за свою жизнь.



В итоге ей удалось сбежать в кризисный центр. Однако через пять дней она оттуда исчезла, оставив документы и деньги. Ей удалось написать подруге номер рейса, на котором её везут в Чечню. Девушка рассказала, что её накачали препаратами.



Активисты обратились в полицию, которая связалась с родителями девушки, но те сказали, что всё в порядке. Тогда активисты поехали в аэропорт, там они увидели девушку, которая, по их словам, была заторможена. Родственники не дали с ней поговорить. Полиция отказалась вмешиваться в это дело, отметив, что для этого нет оснований.



По некоторым данным, родственники узнали о романе девушки с русским парнем, поэтому решили побыстрее её увезти. Сам парень сейчас получает угрозы.