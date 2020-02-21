21.02.2020, 19:47
Родители, ставившие ребёнка на гречку, были приговорены к лишению свободы
ИА «Ореанда-Новости». Родители, которые ставили ребёнка на гречку, были приговорены к наказанию в виде лишения свободы. Информация была опубликована на официальном сайте Следственного комитета по Омской области сегодня, 21 февраля, в 18-39 по местному времени.
Омский суд признал мать мальчика Алину Юмашеву и отчима Сергея Казакова виновными по двум статьям Уголовного кодекса России: 117 и 112 за истязание несовершеннолетнего ребёнка и умышленное причинение вреда здоровью. Мать подростка также была признана виновной за неисполнение обязанностей в отношении воспитания ребёнка по статье 156 УК РФ.
Судья постановил назначить срок 4,5 года для Сергея Казакова. Мужчина будет отбывать его в колонии общего режима. Алине Юмашевой назначили срок 1,5 года лишения свободы также в колонии общего режима. Мать ребёнка была взята под стражу прямо в зале суда. Отчим подростка ожидал вынесения решения суда, находясь под стражей.
Омский суд признал мать мальчика Алину Юмашеву и отчима Сергея Казакова виновными по двум статьям Уголовного кодекса России: 117 и 112 за истязание несовершеннолетнего ребёнка и умышленное причинение вреда здоровью. Мать подростка также была признана виновной за неисполнение обязанностей в отношении воспитания ребёнка по статье 156 УК РФ.
Судья постановил назначить срок 4,5 года для Сергея Казакова. Мужчина будет отбывать его в колонии общего режима. Алине Юмашевой назначили срок 1,5 года лишения свободы также в колонии общего режима. Мать ребёнка была взята под стражу прямо в зале суда. Отчим подростка ожидал вынесения решения суда, находясь под стражей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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