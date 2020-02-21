Информация была опубликована на официальном сайте Следственного комитета по Омской области сегодня, 21 февраля, в 18-39 по местному времени.Омский суд признал мать мальчика Алину Юмашеву и отчима Сергея Казакова виновными по двум статьям Уголовного кодекса России: 117 и 112 за истязание несовершеннолетнего ребёнка и умышленное причинение вреда здоровью. Мать подростка также была признана виновной за неисполнение обязанностей в отношении воспитания ребёнка по статье 156 УК РФ.Мужчина будет отбывать его в колонии общего режима.Мать ребёнка была взята под стражу прямо в зале суда. Отчим подростка ожидал вынесения решения суда, находясь под стражей.