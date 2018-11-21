ИА «Ореанда-Новости». Фонд социального страхования РФ (ФСС) объявил о планах перейти с бумажных вариантов родовых сертификатов на электронные. Эта идея будет реализована вначале в некоторых субъектах федерации.

Как отмечает руководство ведомства, по состоянию на конец 2018 года уже более 50% медицинских учреждений подключены к системе электронного документооборота. Евгений Писаревский, первый заместитель главы Фонда социального страхования, сообщил изданию ТАСС, что в 2019 году планируется запустить новый проект, согласно которому будет осуществляться переход от бумажных родовых сертификатов к электронным.

В настоящее время ФСС совместно с Минздравом РФ уже реализовал проект электронного больничного. Теперь этот проект рассматривается как фундамент, на основе которого будет создаваться электронный документооборот с Министерством здравоохранения и по другим направлениям. Первый шаг в этой сфере - переход на электронные родовые сертификаты, затем планируется реализовать в том же виде талоны на санаторно-курортное лечение.

Для внедрения новых родовых сертификатов в электронном виде выбраны пилотные регионы. Они будут участвовать в новом проекте с начала 2019 года. О полном переходе на электронный документооборот в этой сфере пока речи не идёт, так как необходимо, чтобы все медицинские учреждения подключились к этой системе и стали «доступными» в цифровом плане.

Программа «Родовый сертификат» - одно из приоритетных направлений национального проекта «Здоровье», которое начало действовать 1 января 2006 года. Программа подразумевает, что беременная женщина может сама выбирать женскую консультацию, родильный дом, получать качественную медицинскую помощь во время беременности, при родах и период после них. Кроме того, женщина может рассчитывать на диспансерное наблюдение родившегося ребёнка в течение первого года его жизни.

Согласно программе, после оказания услуг каждой беременной женщине, обратившейся за помощью, лечебное учреждение получает материальное вознаграждение. Таким образом, медицинские учреждения начинают конкурировать и заинтересованы в том, чтобы качество оказываемых услуг было на высоком уровне.