ИА «Ореанда-Новости» Следователи и прокуратура в Мурманской области инициировали проверку после того, как родственники умерших получили из морга тела чужих людей.

В больничном морге города Апатиты начата проверка, после обращения одной женщине, которой вместо тела матери выдали тело другого человека. Отмечается, что ошибка произошла при выдаче трёх тел. Родственники умерших, получившие чужие тела, захоронили их. После обнаружения ошибки все останки были эксгумированы.