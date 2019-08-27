Своё предложение Рогозин высказал во время посещения президентами России и Турции авиасалона «МАКС». Глава «Роскосмоса» отметил, что полёт турецкого астронавта будет приурочен к юбилею Турецкой республики.Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Россией и поблагодарил за проделанную работу.