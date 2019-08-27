27.08.2019, 16:25
Рогозин предложил Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта
ИА «Ореанда-Новости». Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта, пишет «Интерфакс».
Своё предложение Рогозин высказал во время посещения президентами России и Турции авиасалона «МАКС». Глава «Роскосмоса» отметил, что полёт турецкого астронавта будет приурочен к юбилею Турецкой республики.
Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Россией и поблагодарил за проделанную работу.
Своё предложение Рогозин высказал во время посещения президентами России и Турции авиасалона «МАКС». Глава «Роскосмоса» отметил, что полёт турецкого астронавта будет приурочен к юбилею Турецкой республики.
Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Россией и поблагодарил за проделанную работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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