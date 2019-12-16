16.12.2019, 08:10
Рогозин рассказал о планах по строительству космодрома Восточный
ИА «Ореанда-Новости».В 2022 году на космодроме Восточный могут начать строить стартовый комплекс для ракеты сверхтяжёлого класса. Об этом представителям СМИ рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Согласно предоставленной Рогозиным информации, начало строительства запланировано на вторую половину 2022 года. К этому времени должны завершить строительство стартового комплекса для ракет "Ангара".
На 2028 год запланирован пуск сверхтяжелой ракеты. При этом склады блоков и корпуса для испытаний и монтажа сверхтяжёлых ракет и ракет "Ангара" должны появиться лишь в 2027 году.
Гендиректор "Роскосмоса" заявил, что уже сейчас развернуто проектирование комплекса. Это было необходимо сделать, по словам Рогозина, чтобы понять необходимое количество строительного материала и другие параметры.
Согласно предоставленной Рогозиным информации, начало строительства запланировано на вторую половину 2022 года. К этому времени должны завершить строительство стартового комплекса для ракет "Ангара".
На 2028 год запланирован пуск сверхтяжелой ракеты. При этом склады блоков и корпуса для испытаний и монтажа сверхтяжёлых ракет и ракет "Ангара" должны появиться лишь в 2027 году.
Гендиректор "Роскосмоса" заявил, что уже сейчас развернуто проектирование комплекса. Это было необходимо сделать, по словам Рогозина, чтобы понять необходимое количество строительного материала и другие параметры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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