Отмечается, что экипаж не выпустил закрылки при заходе на посадку. Кроме того, командир самолёта отклонял нос вверх и вниз. Сообщается, что самолёт заходил на посадку с перегрузом, который составил более полутора тонн.В авиакатастрофе в «Шереметьево» 5-го мая погиб 41 человек.