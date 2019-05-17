17.05.2019, 17:06
Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100
ИА «Ореанда-Новости». Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.
Отмечается, что экипаж не выпустил закрылки при заходе на посадку. Кроме того, командир самолёта отклонял нос вверх и вниз. Сообщается, что самолёт заходил на посадку с перегрузом, который составил более полутора тонн.
В авиакатастрофе в «Шереметьево» 5-го мая погиб 41 человек.
Отмечается, что экипаж не выпустил закрылки при заходе на посадку. Кроме того, командир самолёта отклонял нос вверх и вниз. Сообщается, что самолёт заходил на посадку с перегрузом, который составил более полутора тонн.
В авиакатастрофе в «Шереметьево» 5-го мая погиб 41 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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