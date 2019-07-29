ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Росгеологии предложили правительству России разработать проект геологоразведочных работ в Арктике с целью «оживления Северного морского пути» на 2020–2025 годы. По инициативе организации, документ должен быть готов к 1 октября и предусматривать финансирование в размере 292,5 млрд руб.

Презентация, подготовленная к заседанию Государственной комиссии по Арктике, гласит, что ресурсная база в регионе «не полностью вовлечена в разработку». Кроме того, государственная программа по воспроизводству и использованию природных ресурсов (действительна до 2024 года) «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».

Росгеология является единственным поставщиком услуг для Роснедр. С 2015 по 2017 год Росгеология выполнила контракты на Роснедра на общую сумму 70,1 млрд рублей, в 2018 году - 22,3 млрд рублей.