ИА «Ореанда-Новости». Руководитель ситуационного центра сравнил прогнозы погоды со сводками с фронта.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Варакин отметил, что на данный момент прогноз погоды схож с фронтовыми сводками. Они похожи уровнем ответственности и последствиями, которые могут настигнуть людей.

Глава центра также заметил, что прогноз погоды составляют не только новости про приближающийся мокрый снег. Это также повышает риски аварий, поломок в ЖКХ, проблемы с транспортом и так далее.

Специалист рассказал, что чаще всего погода играет малую роль. Она лишь создаёт препятствия и тяжёлые ситуации для людей. Ключевым фактором является скорость реакции на происшествия, скорость ликвидации последствий и уровень изначальной подготовленности.

Сейчас погодные условия не щадят людей. Начиная с лета, когда начались пожары, наводнения и так далее.



