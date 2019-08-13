ИА "Ореанда-Новости" Министерство культуры Российской Федерации занято поиском кандидатов на должность генерального директора в Российскую государственную цирковую компанию. Соответствующая информация о предстоящем конкурсе появилась на официальном сайте ведомства. В сообщении министерства, ответственного за развитие отечественной культуры, обозначена и цель деятельности Росгосцирка – сохранить и в последующем времени развивать цирковое искусство в Российской Федерации и за её пределами.

Последние три года главным цирком страны руководил Дмитрий Иванов. Он пришёл в организацию в 2016 году, в декабре 2018 года заявил о своём уходе. Последние пять месяцев, с апреля текущего года, временно исполняющим обязанности генерального директора «Росгосцирка» является Владимир Шемякин.

К участникам конкурса выдвинут ряд профессиональных и квалификационных требований. Так, претенденты должны иметь высшее профессиональное образование. Не менее пяти лет участник конкурса должен занимать руководящую должность. Выбирать генерального директора Росгосцирка будут в два этапа. Сначала претендента ожидает тестовое тестирование, а затем он должен будет представить конкурсной комиссии собственную концепцию развития Российской государственной цирковой организации. После того, как определится победитель, с ним Министерство культуры заключит трудовой контракт сроком на пять лет. Контракт обязались заключить в течение одного месяца после определения имени нового генерального директора цирка.

До 6 сентября претенденты могут успеть подать свои заявки, само испытание состоится 18 сентября.